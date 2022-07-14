МЧС предупредило петербуржцев о грозах 14 июля

В Петербурге в четверг, 14 июля, значительно ухудшатся погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице. К городу с запада подходят кратковременные дожди с грозами.

По информации ведомства, грозы обрушатся на Петербург примерно к 14:00. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, кратковременные дожди с грозами идут на город с запада, а атмосферный фронт пройдет через Северную столицу вечером. Однако влиять на город он начнет еще днем: на всей территории будут наблюдаться дожди.

Во время непогоды рекомендуют убрать хозяйственные вещи с балконов и двора дома. Автомобили же советуют оставить в гараж или вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы в четверг, 14 июля, ощутят влияние североатлантического циклона «Барбара». Он принесет в город дожди и похолодание.