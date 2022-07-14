Циклон "Барбара" принесет в Петербург похолодание и дожди

Петербуржцы в четверг, 14 июля, ощутят влияние североатлантического циклона «Барбара». Он принесет в город дожди и похолодание. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, такое имя циклон получил от немецких коллег. Его центр находится над Ботническим заливом. Для Северной столицы это означает затянутое плотными облаками небо, высокий риск гроз и дожди.

В четверг температура воздуха в Петербурге будет колебаться от плюс 21 до 23 градусов. В Ленинградской области - от 19 до 24 градусов тепла. Также жителей города на Неве ожидает южный ветер до девяти метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут быть намного сильнее.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что "Лахта Центр" показал видеозапись с нашествием циклона "Зельда" на Петербург.