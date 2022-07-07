В Приморском районе жители пытаются добиться мусора больше 6 месяцев

Жители Приморского района жалуются на невыносимый запах во дворах. У одного из домов мусорные контейнеры не вывозят уже продолжительный срок. Об этом петербуржцы рассказали в группе "Питер. Районы" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам жильцов, во дворе дома на улице Маршала Новикова, 7 мусор не вывозят уже полгода.

"Уберите забытые помойки во дворах. Уже воняет и вороны тащат все это на площадки в детские сады. Уже 6 месяцев мы не можем добиться вывоза мусора. Соседи у кого во дворе такая проблема пишите адреса", - пожаловался автор поста.

В качестве иллюстрации он прикрепил фото переполненного контейнера с мусором.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что парк 300-летия Петербурга завален горами мусора. Каждое лето, как в городе наступает жара, огромная масса людей приезжает к воде, но мусор не успевают вовремя убрать.