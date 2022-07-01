Парк 300-летия Петербурга завален горами мусора

По случаю мощной жары в Петербурге горожане и гости города отправляются к Финскому заливу для проведения досуга у воды. К сожалению, поток людей слишком велик, а мусорные баки парка не способны вместить в себя весь мусор, который оставляют отдыхающие.

Из-за большого потока людей в парке 300-летния в Приморском районе мусорки переполнены и отходы начинают распространятся за их пределами. Это давняя проблема для парка, да и для города в целом. О горах мусора в парке на берегу Финского залива рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как рассказывают очевидцы, ситуация с мусором уже становится привычный. Каждое лето, как в городе наступает жара, огромная масса людей приезжает к воде, но мусор не успевают вовремя убрать. В комментариях к публикации в группе, многие сетуют на то, что проблема в огромном числе отдыхающих, которые загрязняют окружающею среду из-за низкого уровня ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Юнтоловской природной зоне накопились горы мусора, которые не вывозят своевременно.