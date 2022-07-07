После сноса дома Шагина в Петербурге Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

"Незамедлительно" возбудить уголовное дело потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сноса дома Шагина на набережной Фонтанки в Петербурге. Таке распоряжение он дал вечером в среду, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК дал указание незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку работ по сносу здания после публикаций городских СМИ. Градозащитники рассказывали, что в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. Дом Шагина постоили в конце XVIII - начале XIX веков, на рубеже следующего столетия в нем находилась редакция журнала "Русская старина".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что внимание Следственного комитета не только не замедлило процесс сноса дома, но даже ускорило его.