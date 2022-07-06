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После доследственной проверки начался ускоренный снос дома Шагина

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© Фото: Baltphoto

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На набережной Фонтанки продолжают снос исторического дома Шагина, несмотря на жалобы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Как сообщает "МК в Питере", активисты рассказали, что работы проводят в ускоренном порядке.

Напомним, что снос здания начали в июне этого года. Тогда же к главе СК обратились активисты и петербургские депутаты с просьбой проверить правомерность работ. Одной из компаний-заказчиков демонтажа является "Нежилой фонд "Консалт". Как сообщили очевидцы, работы так и не остановили

Активисты написали в телеграм-канале "Живой город", что с тех пор работы не только не остановили, но даже ускорили. По их словам, строители завесили баннерами соседние дворы, чтобы через них нельзя было увидеть снос.

Кроме того, общественники отмечают, что из-за работ трещины появились и на соседних домах. Так, речь идет о доходном доме Яковлевой и доме Зыковых.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Доме Шагина на набережной реки Фонтанке обещали провесьт реставрационные работы с использованием современных технологий.

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