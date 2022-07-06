Молочный завод «Лосево» возобновил работу под Петербургом

В Ленинградской области возобновил работу завод по производству молочных продуктов "Лосево". Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В октябре 2021 года было объявлено о приостановке производства - компания почти девять месяцев проходил процесс реорганизации. По словам генерального директора завода Эльдара Беглова, предприятие уже осуществило первые отгрузки своей продукции в торговые сети. В ассортименте завода молоко, кефир, йогурты, ряженка, творог, сметана, бифилайф и сливочное масло. Он также отметил, что было решено закрыть производство кулинарии и полуфабрикатов. Приостановка производства была необходима для выстраивания новых форматов работы. Беглова пояснял, что компания совершала переход от использования собственного сырья к закупке его у ферм-партнеров.

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