В парке «Марьино» построят завод бытовой химии за 8 млрд рублей

Производящая бытовую химию компания "Аист" приобрела участок площадью 10,6 га в индустриальном парке "Марьино" в Петербурге. До 8 млрд рублей составят инвестиции в производство. Меморандум о совместной деятельности подписали на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления ВТБ Денис Бортников и гендиректор ЗАО "Аист" Леонид Ракша.

На участке появится новое предприятие по производству широкого ассортимента бытовой химии, в том числе и для импортозамещения. Планируется, что объем производства планируется до 12 тысяч тонн в месяц, а запустить его хотят в 2027 году. По словам Ракши, "Аист" на рынке уже 156 лет и является участнкиов программы импортозамещения.

На подписании Бортников отметил, что в прошлом году ВТБ профинансировал строительство третьей очереди промпарка "Марьино", что позволило предложить рынку еще около 20 га промышленной земли.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что соглашение о создании центра машиностроения и логистики в Петербурге подписали на ПМЭФ.