Соглашение о создании центра машиностроения и логистики в Петербурге подписали на ПМЭФ

Соглашение о создании Центра машиностроения и логистики в Северной столице подписали на Петербургском международном экономическом форуме. АО "Объединенная судостроительная корпорация" займется реализацией проекта.

По словам губернатора Александра Беглова, для Петербурга эта компания является родной, а сотрудничество с ней имеет важное стратегическое значение. Он отметил, что благодаря соглашению появится порядка 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

Гендиректор «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов рассказал, что этот проект задумывали около пяти лет назад. В рамках него объединят маленькие неэффективные производства.

"Для города будут более длительные сроки окупаемости. Такое сотрудничество скажется на благополучии каждого из работников. Создано уже около 600 рабочих мест", - заявил он.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что также в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по производству электротранспорта власти Петербурга и компания «Трансмашхолдинг (ТМХ).