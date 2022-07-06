В Петербурге 6 июля будет до плюс 25 градусов и без дождей

В Петербурге в среду, 6 июля, погода будет зависеть от приближающегося к городу небольшого, но активного циклона. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за циклона в Северной столице ожидается переменная облачность без существенных осадков, однако на территории региона местами могут пройти кратковременные дожди. Температура в городе будет не такой высокой - до плюс 25 градусов, а в Ленобласти до 26 градусов тепла. Атмосферное давление будет немного ниже нормы, а ветер ожидается юго-западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В четверг, 7 июля, продолжится понижение температуры. Циклон принесет в город очередные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за жаркой погоды в Северной столице два дня объявляли желтый уровень погодной опасности.