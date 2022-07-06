В доме главы ГИБДД по Петербургу прошли обыски

У начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова во вторник, 5 июля, силовики провели обыски. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Обыски проводят в кабинете и дома. Собеседник не уточнил, с чем связан интерес силовиков и другие подробности ситуации. Отмечается, что обыски могут быть связаны с делом злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили два года назад и связано с отделами МРЭО ГИБДД. В июле 2020 года сообщалось об обысках в 11 петербургских "коммерческих" МРЭО.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что последний «коммерческий» МРЭО прекратил работу в Петербурге. Они появились в городе в 1990-х и были местной особенностью в предоставлении госуслуг по линии ГИБДД. Их открыли под предлогом того, что официальные МРЭО не справляются с объемом работы. Однако этой практике дали негативную оценку и решили ликвидировать систему.