Последний «коммерческий» МРЭО прекратил работу в Петербурге

В новом здании начал работу МРЭО ГИБДД №1. Ведомство перехала с Верхнего переулка, 5 на улицу Прокофьева. Об этом сообщает телекан "Санкт-Петербург".

Модульное сооружение построили и ввели в эксплуатацию менее чем за полгода. По той же схеме возвели МРЭО в Ломоносовском и Кировском районах Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что таким образом, последнее обособленное подразделение МРЭО, находившееся на безвозмездной основе в помещении коммерческой организации, прекратило свое существование.

Напомним, что эпоха "коммерческих" МРЭ началась еще в 1990-х годах. Однако этой практике дали негативную оценку и решили ликвидировать систему.