Во "ВКонтакте" анонсировали цифровые аватары

Виртуальный аватар пользователя Vmoji заработает в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба соцсети. Технический директор компании Александр Тоболь анонсировал новую функцию во время Петербургского международного экономического форума.

Новинка поможет разнообразить общение и позволит чувствовать себя ближе к собеседнику. Чтобы создать виртуальный аватар, нужно загрузить в соцсеть фотографию или сделать селфи. После нейросеть смоделирует изображение максимально похожее на человека на снимке. Запустить функцию планируют уже в ближайшем будущем.

Как расскзал Тоболь, новый цифровой автар станет первым шагом в построении виртуальной вселенной соцсети. Автар станет проводников в новый мир, а в будущем сможет заменить пользователя во время видеоконференции, например, если у того качество сети не позволяет передавать изображение.

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