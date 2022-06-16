В доме Пеля на Литейном начали противоаварийные работы

По заказу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Петербурга в особняке на Литейном проспекте, 46 проведут работы по капитальному ремонту. Дом дожидался этого начиная с 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Жилищного комитета, ожидаемый срок окончания ремонта - сентябрь. Всего за это время собираются обновить 29 балконов. Балясины для балконов сделают в мастерских по индивидуальным чертежам. Сначала будут готовить гипсовые модели, а затем из терразита. Также специалисты подбирают состав материала для балясин и декоративных элементов.

Особняк был возведен в 1905 году и сейчас является объектом культурного наследия. Дворовые фасады выполнены в духи эпохи Возрождения. На одной из стен можно увидеть слова Domus propria Domus optima. В переводе с латинского "Свой дом - лучший".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что проект капремонта исторических домов на Тележной улице вернули на доработку.