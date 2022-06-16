Проект капремонта исторических домов на Тележной улице вернули на доработку

В центре Петербурга снова откладывается ремонт пяти зданий на Тележной улице. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Проект капитального ремонта пяти домов рассмотрели в ведомстве. В мае 2022 года комитет был представлен капитального ремонта зданий с перепланировкой помещений, выполненный по заказу собственников. В проекте нашли многочисленные несоответствия требованиям режима зон охраны. Данные дома не являются объектами культурного наследия, но причастны к историческим зданиям.

Также в заключении указано, что нужно пояснение содержащейся в эскизном проекте информации о том, что в настоящее время выполняются работы по устранению аварийности здания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 213 млн купили заброшенное здание в Большом Казачьем переулке.