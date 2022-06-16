В открытый вольер перевели детеныша ленивца в Ленинградском зоопарке

Двупалые ленивцы Кузя, Ирвин, Соня и ее малыш перебрались с зимних "квартир" в летник просторные вольеры. В честь переезда от предложенного угощения животные не отказались. Это значит, что переезд не заставил их сильно нервничать. Об этом рассказали в группе Ленинградского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь ленивцы живут в открытом вольере, где есть все удобства. Для них там есть пол с густым и свежим газоном, уголки и домики, где животные могут отдохнуть, а также канаты для лазания.

В одних "апартаментах" живут Ирвин и Кузя, а через стенку от них поместили Соню со её новорожденным малышом, который впервые встретит лето.

Как сообщают сотрудники зоопарка, понаблюдать за питомцами можно около павильона "Приматы".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Ленинградском зоопарке у капибар появится уличный вольер.