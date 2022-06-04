В Ленинградском зоопарке у капибар появится уличный вольер

Жители Петербурга часто спрашивают о повседневной жизни капибар, которые живут в Ленинградском зоопарке. Сотрудники зоопарка рассказали буднях животных.

По их словам, у вечно спящих и довольных капибары Кайса и её детишек прекрасная жизнь. В скором времени они переедут в открытый вольер, поэтому посетители смогут чаще смотреть на будни животных.

По словам сотрудников зоопарка, у капибар беззаботная жизнь - они целыми днями кушают, спят и валяются. Также животные не забывают ластиться к друг дружке.

«Вы тоже о таком мечтаете? Тогда приходите к нам в зоопарк брать пример с лучших. Наши капибары всегда вам рады», – призвал Ленинградский зоопарк в своих социальных сетях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что патагонские мары появились на свет в Ленинградском зоопарке. У пары патагонских мар Квебахо и Гуарани появились два детеныша.