В этом году на игры ИРИ выделит не менее 1 млрд рублей

Не менее 1 млрд рублей планирует инвестировать Институт развития интернета в разработку видеоигр в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского.

В рамках Петербургского международного экономического форума на сессии "Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?" он рассказал, что ИРИ собирается финансировать часть разработки с пониманием рыночных механизмов и надеждой на их выход на восточные рынки.

По его словам, в России много тех, кто хочет делать видеоигры, а также специалистов, которые могут это сделать.

"Возможно, "незашоренным" взглядом, без надзора крупных корпораций, с состоявшимся маркетингом и другими форматами, может быть, это получится очень неплохо. Поэтому мы всячески готовы со своей стороны инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. И последних мы видим сейчас десятки", - подчеркнул он.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в рамках ПМЭФ открыли первую ярмарку искусства «1703».