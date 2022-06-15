В Колпино начала работу новая поликлиника

Новая поликлиника для детей открылась в Колпино в среду, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

До 300 детей в смену смогут принимать в детском медицинском учреждении №51.

На первом этаже поликлиники функционирует оздоровительный бассейн для детей. В медицинском учреждении размещено новейшее оборудование. Также там открыли районные офтальмологический кабинет охраны зрения и организовали центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге за 2021 год процедуры медицинской реабилитации посетили свыше 111тысяч горожан. По числу прошедших реабилитацию Петербург постепенно приближается к показателям до пандемии. Охват данной процедурой за год увеличился на 1,5%. По сравнению с 2020-м годом данный показатель увеличился на 0,3%.