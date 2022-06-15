В 4,5 тыс. рублей обойдется обед в ресторана на ПМЭФ

В ресторане Formo, который работает для участников ПМЭФ-2020, стоимость комплексного обеда составляет 4,5 тыс. рублей. В прошлом году похожее меню обходилось в 3,8 тыс. рублей.

Гостям предлагают блюда русской, вегетарианской, средиземноморской и паназиатской кухни. В обед входят салат, суп, горячее с гарниром и десерт. Напитки же придется купить дополнительно.

Цена бутылки воды объемом 330 мл и 530 мл составляет 700 и 600 рублей соответственно. Чашку кофе можно купить от 350 до 500 рублей, а чайник чая обойдется в 700 рублей. Бокал вина стоит от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. рублей. Стопку водки в ресторане предлагают за 800 рублей.

Кроме того, участники форума могут отдельно купить закуски, выпечку, свежие ягоды и десерты.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. В этом году тема форума: "Новый мир - новые возможности".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в культурную программу ПМЭФ вошли более 40 мероприятий.