Жители Петербурга выбрали место для будущего вестибюля станции метро «Театральная»

Голосование за расположение будущего вестибюля станции метро "Театральная" завершилось в Петербурге. Мнение петербуржцев будет учтено в рамках заседания технического совета при комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В соцсетях КРТИ горожане могли проголосовать за расположение будущего вестибюля станции. На выбор петербуржцам дали три варианта - подземные вестибюли на Театральной площади и улице Декабристов, а также наземный вестибюль у 38-го дома по улице Декабристов. Последний вариант получил меньше всего голосов.

В голосовании победил первый проект на Театральной площади. За подземный вестибюль проголосовали большинство горожан. В пресс-службе ведомства поблагодарили горожан за то, что они поддержали открытое голосование.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на год перенесли открытие станции метро «Театральная». Это было связано с тем, что в городе не определились с местом для строительства.