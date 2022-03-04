В Петербурге на год перенесли открытие станции метро «Театральная»

В Петербурге продолжают искать место для вестибюля будущей станции метро «Театральная». Из-за возникших проблем с его расположением открытие станции было решено отложить на год. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«В связи с высокой социальной напряженностью, по поручению губернатора Санкт-Петербурга мы рассматриваем альтернативное местоположение станции «Театральная», — рассказали представители ведомства.

Ранее у станции планировалось сделать два выхода: у автостоянки перед Мариинским театром, а второй на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Однако идея не понравилась не только горожанам, но и директору театра Валерию Гергиеву. Последний заявил, что строительство вблизи исторического здания, может повлечь за собой его обрушение.

«Вероятность того, что «Театральная» откроется «в конструкциях», но не будет принимать пассажиров, очень велика. Как долго это продлится, пока трудно сказать. В городской практике уже были похожие ситуации, когда станция начинала работу без выхода на поверхность: так было, в частности, на «Спасской», которую открыли в 2009-м, а собственный выход появился только спустя четыре года», — прояснил ситуацию инженер и исследователь метрополитена Дмитрий Графов.