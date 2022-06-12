Дизайнер показал Петербург в плену штурмовиков из «Звездных войн»

Новую работу опубликовал петербургский дизайнер Владислав Иванов, занимающийся 3D-графикой.

В субботу, 11 июня, на своих страницах в социальных сетях он разметил новую фантазийную работу. Дизайнер изобразил центр Петербурга зимой. На картинке город утопает в снегу и воде. Также по Северной столице ходят и летают роботы, дроны и штурмовики из серии фильмов "Звездные войны".

«Чем глубже император сидит в Звезде Смерти, тем больше штурмовиков появляется в нашей жизни», - подписал он запись.

В прошлом году Иванов порадовал петербуржцев роликом про мусорный апокалипсис в городе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы поделились мнением о дизайне вездесущих заборов. Петербургские активисты указали на абсурдность некоторых заборов. Они могут загораживать путь к остановкам общественного транспорта или парковкам.