На лечение в Петербург доставили девочку с синдромом бабочки

В петербургском Педиатрическом университете приняли девочку из Донецка с синдромом бабочки. Восьмилетняя пациентка накануне поступила в реанимацию клиники.

У малышки буллезный эпидермолиз. Стопроцентное поражение кожи еще называют синдромом бабочки. У таких пациентов любое прикосновение вызывает эрозию и боль. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии. За ее лечение во всей стране взялся лишь Педиатрический университет. Юную пациентку планируют лечить комплексно. Ей займутся кафедры в области генетики, педиатрии, дермовенерологии, эндокринологии и другие.

Как рассказал главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, сейчас главной задачей является выведение девочки из тяжелейшего обострения, а уже дальше будет определена тактика лечения.

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