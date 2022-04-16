Врачи Петербурга провели две уникальные операции на сердце

Две уникальные операции на сердце провели в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий Петербурга. Обе операции провели в апреле.

Сделали их двум детям из Москвы и Дальнего Востока, которые страдали аномалией Эбштейна. Во время операции проводили реконструкцию сердечного клапана. Кардиохирурги во время манипуляций сделали полную геометрическую реконструкцию правого желудочка сердца. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", атриовентрикулярный клапан сформировали из собственных тканей пациента.

Впервые такую операцию провели в 2007 году. Сейчас клиника сделала уже 72 такие операции, что является самым большим числом в России.