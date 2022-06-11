Летние Книжные аллеи открылись на Малой Конюшенной

В Петербурге в восьмой раз открылись Книжные аллеи. Для посетителей в этот раз организаторы подготовили не только книги. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровского.

Еженедельно под открытым небом будет работать Кинотеатр Книжных аллей. Там покажут тематические картины из золотого фонда советского кино.

В пресс-службе уточнили, что также впервые на мероприятие будет проходить "Старинная игротека", которая была подготовлена музеем Старинных игр. Мероприятие поможет петербуржцам и гостям города познакомиться с игровой культурой разных эпох.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что темой нынешнего мероприятия стане «Книга объединяет поколения», а акцент в программе будет сделан на семейный досуг. Ежедневные активности на Книжных аллеях запланированы с 17:00 до 20:00.