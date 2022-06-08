В ТК «Невский Центр» открылся универмаг российских дизайнеров

В торговом комплексе "Невский Центр" открыли магазин Slava, в котором есть широкий ассортимент одежды, обуви, товаров для дома, косметики и украшений от российских дизайнеров.

Этот магазин площадью 400 квадратных метров стал пятым универмагом, который открыт на постоянной основе. Еще два года назад их точки работали в формате временных Pop — Up Store и тематических ярмарок. В открытие магазина инвестировали семь миллионов рублей. Компания также планирует в ближайшие два года открыть не менее 20 новых универмагов.

Как сообщает "РБК-Петербург", в компании пересмотрели концепцию наполнения и ассортимента универмага была пересмотрена. В уже работающих магазинах в основном представили одежду, аксессуары и обувь от российских дизайнеров. На данной площадке представили около 40-50 уникальных брендов от российских производителей.

«Ассортимент универмага включает все необходимые атрибуты для уютного дома и комфортного быта. Одежда отражает самые актуальные тренды, которые получили импульс к рождению именно в России, а не были заимствованы за рубежом. Это наша мода, наши правила, наш характер», — рассказал президент ГК Magic Group Александр Перемятов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге отбирают дизайнеров, чьи магазины разместят в торговых центрах.