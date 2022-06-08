Для посещения фитнес-клубов в Петербурге могут сделать аналог "Пушкинской карты"

Аналог "Пушкинской карты" может оказать поддержку фитнес-индустрии, которая потеряла множество клиентов из-за коронавируса. 10-12% новых клиентов он сможет привлечь.

Как сообщает "Петербургский дневник", индустрия спорта тяжело восстанавливается после ограничительных мер из-за пандемии. Отмечается, что значительную помощь сфере фитнеса может оказать аналог "Пушкинской карты". Инициативу поддержали на федеральном уровне. Также ассоциация фитнес-индустрии собирается добиться выделения средств от Министерства финансов. Фитнес-клуб планируют создать пятитысячный месячный абонемент на целый набор услуг: бассейн, тренажерный зал и спортивные групповые занятия. Такая мера может привлечь от 10 до 12% новых посетителей.

Напомним, что каждый год государство переводит на "Пушкинскую карту" пять тысяч рублей, которые можно потратить на кинотетры, тетры и музеи. Картой могут пользоваться все граждане России в возрасте от 12 до 22 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что спорткомплекс с катком и фитнес-залом построят на Дальневосточном проспекте.