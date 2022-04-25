Спорткомплекс с катком и фитнес-залом построят на Дальневосточном проспекте

Двухэтажный спортивный комплекс построят в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время рабочего совещания Александр Беглова с членами городского правительства решили предоставить земельный участок на Дальневосточном проспекте в аренду. Беглов заявил, что город продолжает работать с инвесторами по созданию в городе спортивной инфраструктуры. По его словам, спорткомплексы очень востребованы у жителей города.

Новый спорткомплекс для зрителей на 500 мест появится на Дальневосточном проспекте. Там будет большой и малый каток с искусственным льдом, залами хореографии, общефизической подготовки и фитнес-залами.