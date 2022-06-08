В четырех районах Петербурга проведут гидравлические испытания

Жителей Петербурга предупредили о начале новых гидравлических испытаний, которые пройдут в четырех районах города. Об этом сообщает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания будут проводить в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и Московском районах. Данные мероприятия помогут оценить на прочность и плотность трубопровод, что позводит в последствии устранить дефекты до того, как произойдут аварии во время отопительного сезона. На время проведения испытания давление в трубопроводах возрастает на четверть по сравнению с обычным.

Петербуржцам и гостям города напомнили, что в случае признаков аварии стоит обращаться по телефонам 004 или 112, а также не подходить к местам вытекания воды и парения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в десяти районах Петербурга проверяют трубы на прочность. Их проводят с 6 по 10 июня.