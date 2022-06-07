Шойгу рассказал, как пройдет Главный военно-морской парад в Петербурге

47 боевых кораблей, подводных лодок и катеров поучаствуют в Главном военно-морском параде в Петербурге. Также там можно будет увидеть первый женский экипаж. Об этом 7 июня рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, женский экипаж служит на патрульном катере "Раптор". Он отметил, что в парах, проходящих на территории России и в Тартусе, будут задействованы 15 тысяч человек и 200 боевых кораблей. 80 судов примут участие в воздушной части.

По традиции парад покажут в прямом эфире. Поэтому его можно будет увидеть как в России, так и за ее пределами. Напомним, что Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 31 июля.

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что корабли Каспийского флота поучаствуют в параде ко Дню ВМФ в Петербурге. Готовность кораблей к переходу морем и участию в военно-морском параде уже проверена командованием флота.