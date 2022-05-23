Корабли Каспийского флота поучаствуют в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

В параде ко Дню Военно-морского флота в Петербурге примут участие экипажи Каспийского флотилии. Об этом сообщает Южный военный округ.

В начале следующей недели межбазовый и межфлотский переход совершат малый ракетный корабль «Углич» и противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана». Переход займет 14 дней через Волго-Донской судоходный канал из Каспийска. Маршрут будет переходить через Ладожское озеро и Рыбинское водохранилище. Судна будут преодолевать в общей сложности более 2,5 тысяч километров и 56 шлюзов. Во время путешествия экипажи отработают маневры.

В пресс-службе отметили, что готовность кораблей к переходу морем и участию в военно-морском параде уже проверена командованием флота.