В ПМЭФ-2022 поучаствует глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поучаствует в 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству ЛНР.

По информации источника, Пасечник 15 июня приедет в Петербург для участия в международном экономическом форуме.

Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Уже более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей подтвердили участие в мероприятии.

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что подготовка к ПМЭФ-2022 закончилась в Петербурге. 12 мероприятий включает в себя деловая прграмма. Оснвными темами для дискуссий станет разработка и производство инновационной продукции, перспективы развития рынка труда, внедрение новейших технологий, повышение качества жизни горожан.