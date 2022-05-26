Подготовка к ПМЭФ-2022 закончилась в Петербурге

Северная столица вышла на финишную прямую в подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

12 мероприятий включает в себя деловая прграмма. Оснвными темами для дискуссий станет разработка и производство инновационной продукции, перспективы развития рынка труда, внедрение новейших технологий, повышение качества жизни горожан. Также на форуме будут обсуждать туристическое развитие города и развитие Арктики.

В пресс-службе уточнили, что для участников и гостей форума город на Неве подготовил обширную культурную и спортивную программы. За четыре дня собираются провести около 50 мероприятий культурной программы и более десяти спортивных событий, в том числе концерт на Дворцовой площади. На форуме будут работать волонтерами более 750 студентов.