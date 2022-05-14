В Приморском районе Петербурга собралась пробка из трамваев из-за ДТП

В Приморском районе Петербурга из-за ДТП образовалась пробка. В связи с этим друг за другом выстроились трамваи. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП.СПБ".

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Савушкина около Горохова переулка. На этом участке автомобили "притерлись" к друг другу. Застряли они прямо на трамвайных путях.

На снимках свидетелей аварии видно, что машины мешают проезду трамваев, которые курсируют на этом участке.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за ДТП с троллейбусом образовалась пробка на Володарском мосту.