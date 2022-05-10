На майских праздниках на 14% упала посещаемость ТЦ в Петербурге

В торговых центрах Петербурга и Москвы продолжает падать посещаемость. Как сообщает телеканал 78, во время майских праздников, с 30 апреля по 3 мая, показатель посещаемости в Москве упал на 18% по сравнению с анологичным периодом прошлого года, а в Петербурге на 14%.

Эксперты считают, что ТЦ продолжат пустеть, пока экономическая ситуация не улучшится. Например, пока не возобновится международных ритейлеров или не откроются новые магазины. Ожидается, что рынок оживиться не раньше августа. Пока что собственники и управляющие торговые центры будут делать скидки арендаторам, которые остались.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в марте также наблюдалась плохая посещаемость торговых центров.