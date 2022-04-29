В Петербурге суд удовлетворил иск к Ирине Фатьяновой

В Дзержинском районном суде Петербурге удовлетворили иск МВД к Ирине Фатьяновой на 3, 9 млн рублей. Об удовлетворении иска написала и сама Фатьянова в социальных сетях, ответив, что аргументы защиты не были приняты.

В МВД во время судебнго разбирательства сообщили, что привлекали во время несогласованных акций прошлой зимой к охране порядке представителей из самых разных ведомств. Среди них были сотрудники отдельного батальона охраны дипломатических представительств и консульств иностранных государств, отделения по пресечению и раскрытию преступлений в сфере природопользования, ЖКХ, долевого участия, фальшивомонетничества, игорной деятельности и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что квартира жены чиновника из Ленобласти потянула на крупный штраф. Женщину обязали выплатить штраф за квартиру, стоимость которой превышает совместный законный доход супругов.