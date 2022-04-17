В Петербурге не станут повышать цену городских и перехватывающих стоянок

В Петербурге не изменится стоимость пользоввния городскими и перехватывающими стоянками. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Сейчас размер платы формируется на основе распоряжения от 30 ноября прошлого года. В городе работают 20 перехватывающих автостоянок. Они находятся в Калининском, Выборгском, Кировском, Московском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Калининском районах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что платная парковка положительно повлияла на центр Петербурга. В зонах платной парковки сократилось количество ДТП и время прибытия экстренных служб.