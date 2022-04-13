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С начала года в Петербург на самолетах привезли 2,5 млн клопов и паук-птицеед

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© Фото: Baltphoto

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В Петербург каждый день прилетают не только туристы, но и необычные животные и насекомые. С начала этого года в грузовом терминале Пулково ветеринарный контроль прошли 2,6 миллиона животных. Об этом сообщают "Невские Новости".

В Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассказали, что через наземные границы в Северной столицы прибыли еще 366,5 тысяч животных. Более 2,5 млн хищных клопов, 52 тысячи аквариумных рыбок, 733 улитки, 3 тысячи лабораторных животных, четыре летучие мыши и один паук-птицеед. Кроме того, сухопутную границу пересекли две чилийские белки, 35 черепах, пять суррикатов, а также четыре кролика, два пони и три шиншилы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за потепления в Петербурге стали чаще замечать ежей.

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