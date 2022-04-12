Из-за потепления в Петербурге стали чаще замечать ежей

После заметного потепления в Петербурге все чаще стали замечать ежей. Их видят в парках и лесах за городом. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

В ведомстве уточнили, что им стали поступать сообщения о появлении ежей на территории города. С повышением температуры воздуха многие животные просыпаются после зимнего сна и начинают искать пищу.

Петербуржцев предупредили, что трогать и пытаться забрать ежика домой не стоит. Такие животные не могут быть "одомашнены". Кроме того, не стоит пытаться кормить ежа молочными продуктами - взрослые особи их не переваривают. Ежи в основном едят лягушек, насекомых и мелких грызунов.

Если вам кажется, что ежу нужна помощь, то следует позвонить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Номер работает круглосуточно.