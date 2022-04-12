Стали известны адреса сезонных точек по продаже корюшки в Петербурге

В Комитете имущественных отношений назвали адреса точек по продаже корюшки в Петербурге. В 11 районах города местные жители смогут приобрести свежую рыбу.

В Василеостровском районе можно будет купить корюшку на участке 33 Новосмоленькой набережной, в Выборгском районе на участке 187 по проспекту Просвещения, на участке 315 по проспекту Энгельса, на 2-м Муринском проспекте на участке 56, в доме 2 по проспекту Тореза, на участке 109 по проспекту Художников и на участке 52 и 53 на Выборгском шоссе.

В Калининском районе Петербурга покупателей ждут на участке 105 по проспекту Просвещения, у дома 15 на улице Ольги Форш, на Бестужевской и Замшиной улице, в Кировском районе на участке 129 на Автовской улице, на участке 117 по Краснопутиловской улице, у дома 78 по проспекту Ветеранов, а также на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова.

В Красногвардейском районе корюшка будет доступна у дома 21 по проспекту Наставников, на участке 119 по шоссе Революции и на участке 35 по Среднеохтинскому проспекту, а в Красносельском районе на проспекте Ленина у дома 85, на улице Политрука Пасечника у дома 5 и на других.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в этом году корюшка может подешеветь.