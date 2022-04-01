В этом году в Петербурге корюшка будет стоить дешевле. Об этом стало известно на совещании рабочей группы по вопросу сезонной торговли корюшкой в городе, которое проходило в Мариинском дворце.

В пресс-службе Законодательного собрания города заявили, что создана специальная рабочая группа, чтобы дать возможность добытчикам корюшки торговать уловом напрямую. Завышенные цены на эту рыбу были связаны с посредниками.

В Петербурге в этом году подешевеет корюшка. Об этом шла речь сегодня, 1 апреля, в Мариинском дворце на совещании рабочей группы по вопросу сезонной торговли корюшкой в городе.

В ЗакСе пояснили, что заключение годичного договора на размещение торговой точки были невыгодны для рыболовов, ведь они бы пользовались ей лишь в сезон путины. В итоге самая популярная петербургская рыба продавалась по завышенной цене, проходя через руки посредников. Для снижения цены на корюшку, на совещании решили дать пяти рыболовецким предприятиям установить палатки на четырех ярмарках и торговать рыбой напрямую.