В Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы соблюдением санкций

Поисковый сервис Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы "Дума ТВ" с соблюдением законодательства о санкцияъ и правил торговли. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". В Роскомнадзоре потребовали от компании немедленно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.

В компании на запрос агентства ответили, что в Google соблюдают все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. В Google отметили, что при обнаружении учетной записи,. нарушающей условия обслуживания, будут приняты соответствующие меры.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что Видеохостинг YouTube подписал себе приговор. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.