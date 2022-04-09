С 5 мая Uzbekistan Airways возобновит регулярные рейсы между Термезом и Петербургом

Регулярные авиарейсы по международному маршруту Термез - Санкт-Петербург - Термез восстанавливает Uzbekistan Airways. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

Выполнять авиарейсы начнут с 5 мая 2022 года. В оба направления самолеты будут летать по четвергам.

Вылет из Петербурга будет выполняться в 13:50, а прилет в Термез состоится в 21:00. Из Термеза самолет будет вылетать в 08:55, а приземлится в Петербурга в 12:20.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Рейсы будут выполняться трижды в день.