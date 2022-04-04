Аномально низкое давление ожидает петербуржцев в ближайшие дни

Резкое падение атмосферного давление ожидается в Петербурге в ближайшие дни. Синоптики считают, что пик придется на вторник - атмосферное давление может опуститься на 30 мм ниже нормы.

В разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник давление составит всего 730 миллиметров ртутного столба при норме в 760. Такой резкий спад он связал с циклоном, который двигается к Петербургу с северо-запада.

Ранее "Санкт-Петербург" писало о том, что кроме низкого давление петербуржцев ждет потепление и мокрый снег. В Петербурге в понедельник потеплеет до плюс 6, несмотря на прохладную ночь.