150% от месячной нормы осадков обещают петербуржцам в апреле

В Петербурге в этом году апрель может выдастся довольно дождливым, особенно по сравнению с сухим мартом. Количество осадков значительно превысит климатическую норму, сообщает ведущий синоптик группы специализированного гидрометеорологического обеспечения отдела прогнозов Гидрометцентра Натальи Мироничевой.

По её словам, в течение месяца сменять друг друга будут ненастные дождливы дни и периоды сухой, малооблачной погоды. Сумма осадков в апреле в среднем составит 37 миллиметров, что составляет 110-150% от климатической нормы. Как сообщает "КП-Петербург", особенно прохладно будет в начале месяца - от 1 до 6 градусов тепла. До 13 градусов воздух прогреется лишь к третьей декаде апреля.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что в Ленобласти в первый день апреля ожидается туман.