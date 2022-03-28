К концу мая в Петербурге могут закончиться велосипеды

На российском рынке к концу мая могут закончиться запасы иностранных велосипедов. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на прогнозы экспертов.

По их словам, проблема связана со сложностями с логистикой, а также отказом зарубежных производителей, поставляющих товар в Россию. С марта в страну могут перестать поставлять новые модели велосипедов. Сейчас дистрибуторы продают запасы имеющиеся на складах. Однако уже через два месяца продажи могут остановиться, считают эксперты. Хоть немного спасти ситуацию мгут велосипеды белорусских и отечественных марок.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что в Петербурге из-за непогоды электросамовары оказались недоступны для аренды.