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В Петербурге за неделю были ликвидированы 46 точек незаконной торговли

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Незаконная торговля
© Фото: Комитет по контролю за имуществом

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В петербурге Комитет по контролю за имуществом за прошедшую неделю с 20 по 26 июня провели рейд и ликвидировали в шести районах города 46 точек незаконной торговли. 

Сотрудники ведомства провели рейд в шести районах Северной столицы - в  Центральном, Московском, Кировском, Выборгском, Красногвардейском и Красносельском. Так на Лиговском и Ленинском проспектах, Пулковском шоссе, у станции метро «Озерки» были ликвидированы незаконные точки продажи фруктов и овощей. На малой Конюшенной был демонтирован прилавок с головоломками.

За неделю рейда у нерадивых бизнесменов были изъяты четыре автолавки с одеждой, продуктами питания, овощами и фруктами. 

Нарушители за незаконную торговлю будут привлечены к административной ответственности. Некотоыре предприниматели добровольно освободили незаконно занятые городские территории, так на проспекте Славы, Оранжерейной улице и по другим адресам были ликвидированы торговые точки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщала, что в Петербурге закрыли около полусотни незаконных уличных торговых точек.

 

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