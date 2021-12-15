Петербургские парламентарии предлагают запретить установку вышек сотовой связи

Единый порядок размещения антенно-мачтовых сооружений предлагается разработать в Петербурге. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Кущак.

Парламентарий отметил, что данная инициативы вызвана большим количеством жалоб от жителей микрорайона Ржевка-Пороховые. Там вышки сотовой связи регулярно появляются около жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок.

До завершения разработки единого регламента в Петербурге предлагается ввести запрет на установку новых вышек сотовой связи. Уточняется, что он будет носить временный характер.

Александр Кущак пояснил, что в настоящий момент размещение вышек сотовой связи не требует разрешения на строительство, при выдаче согласований не учитываются планы районных администраций по строительству социальных объектов и выполнению работ по благоустройству.