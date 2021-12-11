Более 5,5 тысяч жалоб на отопление оставили петербуржцы за год

С начала 2021 года специалисты горячей линии аварийно-восстановительной службы Петербурга приняли более 5,5 тысяч обращений. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что чаще всего причин звонков горожан становились проблемы с отоплением и ненадлежащее санитарное состояние домов.

В ведомстве отметили, что проверка состояния фундаментов, стен, перекрытий, кровель, подвалов и чердаков многоквартирных домов проводится специалистами на ежедневной основе. Три аварийные бригады готовы оперативно подключиться к восстановлению тепло- или водоснабжения в случае возникновения дефектов. Для выполнения противоаварийных работ комитете располагает 42 машинами.

Сообщить о проблемах с тепло- или водоснабжением петербуржцы могут по телефону горячей линии 409-73-78.